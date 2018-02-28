Схема в районе Манежа в Москве изменится 1 марта

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Наземный городской транспорт не будет останавливаться у Центрального выставочного зала "Манеж" днем 1 марта, когда состоится оглашение послания президента РФ Федеральному Собранию, сообщила пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения".

"Первого марта будет изменена схема движения в районе Центрального выставочного зала "Манеж". С 10 до 16 часов наземный городской транспорт не будет останавливаться у ЦВЗ "Манеж", по тротуару вдоль здания проход будет закрыт. Также временно отменяется стоянка такси и туристических автобусов вдоль Манежной площади", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с большим количеством гостей планируются ограничения движения. ЦОДД приносит извинения за временные неудобства и призывает заранее планировать свои маршруты с учетом изменений.

Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту Андрей Кутепов сообщил, что сенаторы отправятся 1 марта на оглашение послания президента Федеральному Собранию организованно, на автобусах от здания Совфеда на Большой Дмитровке.

Глава государства раз в год обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. В 2018 году такое обращение запланировано на 1 марта. Оно начнется в полдень.