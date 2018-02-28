В Хабаровском крае у знаменитого тигра Жорика появилась невеста

ХАБАРОВСК, 28 фев — РИА Новости. Молодая тигрица приходит из тайги к тигру Жорику, который находится в центре реабилитации диких животных "Утес" под Хабаровском, хищницу удалось запечатлеть на видеокамеру, сообщается на сайте центра.
Тигр, которому необходимо было восстановить челюсть, мягкие ткани и участок кожи на морде перенес несколько операций по восстановлению щеки. Но часть мягких тканей щеки у Жорика до сих пор отсутствует.
На сайте реабилитационного центра также опубликовано видео встречи, которая произошла в темное время суток. На кадрах видно, как Жорик, почуяв появление тигрицы, ложится в вольере в ее направлении. Тигрица появляется из темноты, осторожно обходит вольер и останавливается. При этом Жорик поворачивается в вольере, чтобы все время держать гостью в поле зрения. Некоторое время хищники смотрят друг на друга. На кадрах видно, что тигрица по грудь утопает в снегу.
Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты и занесен в международную Красную книгу. В Приморье и на юге Хабаровского края обитает самая большая популяция этого хищника — до 500 особей.
Центр реабилитации диких животных "Утес" основан в 1991 году Владимиром Кругловым, профессиональным тигроловом, отловившим более 40 тигров в уссурийской тайге. Это один из немногих центров в стране по сохранению Амурского тигра.