В Хабаровском крае у знаменитого тигра Жорика появилась невеста

ХАБАРОВСК, 28 фев — РИА Новости. Молодая тигрица приходит из тайги к тигру Жорику, который находится в центре реабилитации диких животных "Утес" под Хабаровском, хищницу удалось запечатлеть на видеокамеру, сообщается на сайте центра.

История тигра Жорика началась в 2009 году. В передвижном цирке тигренка накормили курицей, кость впилась в десну, началось воспаление и заражение, владельцы цирка вызвали ветеринаров, и те поставили неправильный диагноз, подумав, что болит зуб. Клык удалили, а воспаление осталось, развился гнойно-некротический процесс. Жорика спасли челябинские ветеринары Фонда зоозащиты "Спаси Меня" и челюстно-лицевые хирурги. В октябре 2010 года, его привезли в Центр реабилитации диких животных "Утес" в Хабаровском крае.

Тигр, которому необходимо было восстановить челюсть, мягкие ткани и участок кожи на морде перенес несколько операций по восстановлению щеки. Но часть мягких тканей щеки у Жорика до сих пор отсутствует.

"Следы молодой дикой тигрицы не раз были замечены возле вольера с самцом, но в объектив камеры видеонаблюдения она попала впервые. Эта самка живет на территории памятника природы Сихотэ–Алинь. Ее следы мы регулярно наблюдаем возле нашего центра. Два месяца назад она также подходила к вольеру тигра Жорика", — говорится в сообщении.

На сайте реабилитационного центра также опубликовано видео встречи, которая произошла в темное время суток. На кадрах видно, как Жорик, почуяв появление тигрицы, ложится в вольере в ее направлении. Тигрица появляется из темноты, осторожно обходит вольер и останавливается. При этом Жорик поворачивается в вольере, чтобы все время держать гостью в поле зрения. Некоторое время хищники смотрят друг на друга. На кадрах видно, что тигрица по грудь утопает в снегу.

Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты и занесен в международную Красную книгу. В Приморье и на юге Хабаровского края обитает самая большая популяция этого хищника — до 500 особей.

Центр реабилитации диких животных "Утес" основан в 1991 году Владимиром Кругловым, профессиональным тигроловом, отловившим более 40 тигров в уссурийской тайге. Это один из немногих центров в стране по сохранению Амурского тигра.