В десяти районах Сахалина объявили лавинную опасность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 фев – РИА Новости. Лавинная опасность объявлена в 10 районах Сахалина, сообщает в среду пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.

"По информации регионального противолавинного центра сахалинского гидрометеоцентра, в пятницу на лавиноопасных участках Углегорского, Смирныховского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов и Южно-Сахалинска прогнозируется сильная лавинная опасность. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин", — говорится в сообщении.

Ранее в экстренном предупреждении МЧС объявило о приближении к южной части Сахалина и Курильским островам мощного снежного циклона из Японского моря. Его действие распространится на 12 районов области – перечисленные выше, а также Курильский и Южно-Курильский районы.

Циклон будет сопровождаться снегопадом, ожидается выпадение до месячной нормы осадков, а также ураганным ветром, порывы которого будут достигать 33 метров в секунду.

Ожидается, что непогода отступит к вечеру пятницы.