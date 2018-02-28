Москву к 8 Марта украсят более 500 поздравительных открыток

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Москву украсят более чем 500 поздравительными открытками к 8 Марта, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Более 500 поздравительных открыток с яркими букетами и поздравлениями в адрес женщин украсят городские улицы к 8 марта. Их можно будет увидеть на остановках общественного транспорта и киосках "Пресса", в витринах магазинов, а также на обычных и цифровых билбордах вдоль проспекта Мира, Ленинградского, Варшавского, Каширского и Звенигородского шоссе. Также поздравительные плакаты разместят на афишных стендах города", — говорится в сообщении.

Как рассказали порталу в столичном департаменте СМИ и рекламы, украшать столицу к празднику начнут в ближайшие выходные. На поздравительных открытках будут изображены маки и букеты роз на оранжевом или розовом фоне.

Согласно сообщению, видеоролики со сменяющими друг друга цветочными композициями также можно будет увидеть с вечера 7 марта на домах 8 и 28 на Новом Арбате, а также на фасаде Центрального телеграфа на Тверской улице.

Международный женский день стал официальным выходным в России с 1966 года, его отмечают 8 марта, добавляется в сообщении. Праздник также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии, Камбодже и других странах.