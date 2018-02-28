В Московском зоопарке родился детеныш макаки

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Детеныш редкой львинохвостой макаки родился в Московском зоопарке, увидеть его можно на новой территории парка в павильоне "Приматы", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В Московском зоопарке у пары львинохвостых макак — самца Кая и самки Ляли — родился детеныш. Увидеть его можно в павильоне "Приматы" на новой территории зоосада", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, это событие имеет большое значение для всего зоопарковского сообщества.

"Почти 20 лет Московский зоопарк ведет работу по разведению вандеру в рамках Общеевропейской программы сохранения и разведения редких и исчезающих видов. В России львинохвостые макаки представлены у нас, а также в Санкт-Петербургском и Екатеринбургском зоопарках", — сказала она.

Согласно сообщению, львинохвостые макаки появились в зоопарке в 1998 году. Сейчас в стае четыре особи. Они питаются фруктами, ягодами, грибами, листьями, а также насекомыми и мелкими позвоночными животными. Обезьяны ведут дневной образ жизни, а ночью засыпают на ветках деревьев.