Роспотребнадзор рассказал о контроле за хлебобулочной продукцией

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор забраковал более 6 тысяч килограммов хлеба и хлебобулочной продукции в 2017 году, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"За 2017 год забракованы 1.330 партий хлебобулочных изделий общим объемом более 6 тысяч килограммов. Основными причинами забраковки хлеба и хлебобулочных изделий являлись неудовлетворительные результаты органолептических и микробиологических исследований, в том числе наличие "картофельной болезни" хлеба, повышенная влажность, непропеченный мякиш и прочее", — говорится в сообщении.

В 2017 году Роспотребнадзор исследовал более 75 тысяч проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям: по содержанию загрязнителей химической природы, таких как токсичные элементы, пестициды, микотоксины (токсичные продукты жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов).

Удельный вес проб хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 0,14%. Что касается удельного веса проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) — он составил 2,2%. По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое), за 2017 год не соответствовали нормативным требованиям 2,3% исследуемых проб.