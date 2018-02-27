Более 30% россиян предпочитают запасаться лекарствами, показал опрос

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Примерно треть россиян (34%), имеющих дома аптечку, предпочитают покупать лекарства про запас, 55% идут в аптеку только в случае болезни, следует из опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованного во вторник.

В целом аптечка есть у 91% опрощенных, 9% утверждают, что аптечки у них нет. При этом 56% тех, у кого она есть, держат дома только самые необходимые лекарства, а у 34% найдутся медикаменты на разные случаи жизни.

Топ лекарств в аптечках россиян возглавляют средства от простуды, жаропонижающие (76%), второе место занимают обезболивающие (66%), третье — средства для лечения порезов, травм и ожогов (59%). Далее идут средства для желудка, пищеварения (55%), для "сердечников" (53%), для нормализации давления (51%), успокоительные (47%), антибиотики (41%), а также антигистаминные (34%).

Примерно треть россиян (35%) покупают лекарства раз в месяц, 14% — раз в два-три месяца, 16% — раз в полгода и реже. Два-три раза в месяц в аптеку ходят 17% россиян, раз в неделю — 6%, несколько раз в неделю — 3%.

Три четверти россиян (76% среди тех, у кого есть аптечка) просроченные лекарства выбрасывают, 7% — чаще выбрасывают, 3% — чаще оставляют, 1% — никогда не выбрасывают.

Опрос "ФОМнибус" проводился по данным исследований ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ). Опрос проводился среди граждан от 18 лет 11 февраля 2018 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах. Были опрошены 1500 респондентов (интервью по месту жительства). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.