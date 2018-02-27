Защита от морозов: как в Москве следят за подачей тепла и воды в дома

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Карина Камалова. Количество случаев, связанных со сбоями подачи тепла, электричества и горячей воды в жилые дома в морозы сократилось в Москве практически до минимума за семь лет, сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы. Как заявляли в мэрии, во время аномального снегопада и нагрянувших морозов в системе жизнеобеспечения города не допущено ни одного сбоя. Благодаря чему Москве удалось добиться таких результатов, и как в столице поддерживается бесперебойная работа мощной городской "машины" при неблагоприятной погоде, читайте в обзоре РИА Новости.

Столичные синоптики предупредили жителей столичного региона о наступлении "арктических" морозов. В частности, ночь на вторник, 27 февраля, стала самой холодной за текущую зиму: местами по области температура воздуха опускалась до –30°C. Максимумы температуры, в частности, фиксировались в подмосковных Клину, Волоколамске и Можайске.

К зиме готовятся с лета



Кропотливая работа по подготовке масштабной городской инфраструктуры к зимнему сезону начинается в столице еще летом: проверяются все объекты энергокомплекса, проводятся испытания тепловых сетей, готовятся тепловые станции, котельные и электроподстанции, рассказали в комплексе городского хозяйства.

Такая заблаговременная работа ведется в столице не только для стабильного снабжения жителей теплом, водой и электричеством в непогоду, но и в силу колоссальных ресурсов и внушительной мощности городской системы. Так, по тепловой энергии резерв мощности столицы составляет 54%, по сетям водоснабжения и водоотведения — 54% и 45%, по поставкам газа — более 30%.

"Энергокомплекс столицы — один из самых устойчивых и надежных в мире, ему не страшны любые погодные аномалии. В течение зимнего периода ведется постоянный контроль работы всех 16 ТЭЦ и трех ГТЭС, 198 котельных, 10 тысяч тепловых пунктов, 378 газораспределительных пунктов, 160 высоковольтных питающих центров, 23 тысяч трансформаторных подстанций среднего напряжения", — отметили в комплексе.

При этом максимальная электрическая мощность московской энергосистемы на сегодня составляет 21,5 тысячи мегаватт с резервом мощности примерно в 4 тысячи мегаватт.

Помимо снабжения светом миллионов жилых домов, административных зданий столицы и улиц немалая доля электрической мощности города выделяется и на освещение фасадов зданий и магистралей — архитектурно-художественную подсветку. В частности, только к новогодним и рождественским праздникам в столице одновременно зажглись порядка 4 тысяч световых инсталляций с 20 миллионами светодиодов. В планах мэрии Москвы на 2018 год оснащение подсветкой почти 400 городских объектов, в том числе, установка на набережной Москвы-реки по просьбам жителей фонарей и торшеров.

В общей сложности объем потребления электроэнергии для уличного освещения на сегодняшний день в столице составляет 81 мегаватт, а для архитектурно-художественной подсветки — 28,5 мегаватт. Как подчеркнули в комплексе, все светильники и кабельные линии, используемые городом для архитектурно-художественной подсветки, изготавливаются из высококачественных материалов и предназначены для использования при температуре от –40°C до +40°C.

Топливо с запасом



Ежегодно городом формируется запас резервных видов топлива, объем которых рассчитан на обеспечение автономной работы теплогенерирующих объектов в течение 15 суток. Для этой зимы в столице запас резервного топлива сформирован с превышением установленных нормативов по мазуту на 9,4%, по углю — на 6,9%, а по дизельному топливу — на 36%, пояснили в комплексе.

В преддверии прогнозируемых 25-градусных морозов, в компании "МОЭК", отвечающей за централизованную подачу отопления и горячего водоснабжения в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго", на круглосуточное дежурство были переведены ответственные сотрудники, оперативно-ремонтный персонал тепловых станций и сетей, по сей день в круглосуточной готовности находятся все аварийные службы. Компанией обеспечена готовность парка техники: 17 передвижных бойлерных установок, 606 единиц аварийно-ремонтной техники, в том числе, 180 аварийно-ремонтных машин (из них 95 — с передвижными дизельными электростанциями), 75 экскаваторов и 31 автокран.

Если человек обнаружил, что батареи в его доме или квартире холодные, он может обратиться на круглосуточную "горячую линию" компании по номеру 8(495)-539-59-59, или оставить свою заявку в клиентском разделе сайта компании.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "МОЭК", по ГОСТу и СНИПам, температура воздуха в жилом помещении должна быть не ниже +20°C, в детских садах и яслях — не ниже +19°C, в школах — не ниже +18°C, в офисных зданиях — не ниже +20°C.

В режим круглосуточного дежурства к морозам были также переведены 134 специалиста и 45 единиц техники Управления аварийно-восстановительных работ "Мосгаза", отвечающей за газоснабжение в домах Москвы, а также свыше 90 бригад и 120 единиц спецтехники "Мосводоканала", в обязанности которой входит стабильная подача москвичам качественной питьевой воды.

Защита линий от наледи



Несвоевременное устранение наледи на линиях электропередачи может привести к серьезным авариям, отключению тысяч потребителей от света и электричества. В Москве подобные случаи и число жалоб на обледенение проводов сократилось в 10 раз с 2010 года, когда на Москву обрушился "ледяной дождь", сообщили в пресс-службе комплекса. Слой льда, образовавшийся после "ледяного дождя" 25-26 декабря 2010 года, достигал 2,5 сантиметра, только в Москве погибли или были повалены до 50 тысяч деревьев, без электроэнергии остались свыше 100 тысяч человек.

Сейчас жалобы на обледенение проводов поступают в основном из ТиНАО, где расположено наибольшее число воздушных электрических сетей, наиболее уязвимых для капризов погоды, рассказали в комплексе. В связи с этим сегодня для электрификации ТиНАО прокладываются подземные кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена. В результате из более чем 110 километров ЛЭП, построенных в новой Москве в 2017 году, свыше 35 километров пролегают под землей. Такая изоляция проводов препятствует налипанию снега на них и обледенению, повышает устойчивость к перепадам температур, падениям на провода деревьев и значительно сокращает вероятность обрыва.

Для ликвидации возможных внештатных ситуаций или обледенения линий электропередачи в готовности находятся 659 аварийно-восстановительных бригад, оснащенных 745 единицами аварийной техники, а также 2,5 тысячи дизель-генераторных установок для автономного электроснабжения потребителей.

Ранее, 13 января, заммэра Москвы Петр Бирюков подписал Регламент проведения организационных мероприятия и условий применения самоходных резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ), применяемых в условиях массовых нарушений электроснабжения на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). В городе была создана Единая база РИСЭ Московского региона, ее суммарная мощность составляет 75 мегаватт.

Оперативное реагирование на ЧС



Благодаря планомерному обновлению инфраструктуры за последние семь лет Москве удалось свести к минимуму количество аварийных ситуаций. Как рассказали в пресс-службе комплекса, по сравнению с 2010 годом аварийность в тепловых сетях снизилась с 389 случаев до нуля, в электрических — с 634 до нуля.

Как ранее заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, все службы городского комплекса Москвы были переведены в усиленный режим работы. В случае нештатной ситуации нарушения будут устранены за несколько часов, потребители при этом не пострадают, а электричество и тепло подадут москвичам по резервной схеме.

Сегодня основные обращения жителей, как правило, связаны с нарушением работы внутренних коммуникаций дома и с работой управляющих организаций. Для удобства москвичей Комплексом городского хозяйства Москвы создан Единый диспетчерский центр: если потребителя не устраивает температура в квартире, он может позвонить по телефону: 8 (495) 539-53-53. Оператор регистрирует заявку и передает ее в работу диспетчерской, каждой заявке присваивается свой индивидуальный номер и обращение находится на контроле до момента устранения заявленной проблемы.

В комплексе особенно отмечают, что сроки реагирования оперативных служб и устранения технологических сбоев сократились в столице за последние годы на значительные 40-60%. Теперь время устранения нарушений в электрических сетях составляет менее 48 минут, в тепловых сетях — менее 136 минут, в газовых сетях — менее 47 минут, в сетях водоснабжения время устранения неполадки составляет менее 131 минуты.

Вместе с тем все последние семь лет в столице активно и планомерно занимаются реставрацией коммунальной инфраструктуры и постепенным внедрением новейших технологий, что позволит в дальнейшем усилить выносливость имеющихся мощностей столицы и предотвратить потенциальные аварийные ситуации.