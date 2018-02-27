Васильева выступила за сокращение количества школьных олимпиад

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева выступила за сокращение числа школьных олимпиад в России; все олимпиады должны быть четко обоснованы, считает глава ведомства.

"Количество олимпиад должно сокращаться. Я думаю, что Всероссийская олимпиада идет, конечно, вне обсуждения, все остальные олимпиады должны быть четко обоснованы", — сказала Васильева в эфире телеканала " Россия 24 ".

Она уточнила, что изменения системы школьных олимпиад могут произойти уже в грядущем учебном году. Коснутся преобразования тех олимпиад, где были выявлены явные несоответствия результатов участников их баллам на ЕГЭ.

Ранее Васильева заявила в интервью РИА Новости, что 40% призеров школьных олимпиад не набирают на ЕГЭ по профильному предмету более 60 баллов. Кроме того, по словам министра, 30% выпускников даже не выбирают для сдачи ЕГЭ по предметам, по которым участвуют в олимпиадах. Позже она заявляла, что наличие олимпиадников, не преодолевших нижний порог ЕГЭ по этим же предметам, говорит о коррупционной составляющей в ходе проведения олимпиад.

Ранее в феврале министр сообщала, что Минобрнауки России проводит "жесткую" поверку системы проведения олимпиад школьников после выявления низких результатов ЕГЭ у призеров олимпиад.