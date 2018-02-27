В Чечне создадут базу данных возвращенных из Сирии и Ирака женщин и детей

ГРОЗНЫЙ, 27 фев – РИА Новости. Прокуратура Чечни создаст единую базу данных лиц, возвращенных на родину из зон боевых действий на Ближнем Востоке, для защиты их прав и законных интересов, говорится в сообщении ведомства.

По данным члена Совета Федерации РФ, представителя главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби, возглавляющего рабочую группу по возвращению российских женщин и детей на родину, в женской тюрьме Багдада находятся свыше 100 российских женщин и детей. Женщины ждут суда по обвинению иракских властей в терроризме и незаконном пересечении госграницы Ирака. Они были вывезены на Ближний Восток мужьями, примкнувшими к ИГ* и после их смерти брошены на произвол судьбы. Власти Чечни намерены возвращать детей домой для передачи их родственникам.

Ранее Сабсаби сообщил журналистам, что уже принято судебное решение в принудительном порядке отделить детей старше 3 лет от матерей, находящихся в тюрьмах, и передавать в приют. Те дети, которым меньше 3 лет, будут ожидать со своими матерями суд или будут вместе с ними находиться в местах отбывания наказания до наступления 3-летнего возраста.

"Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров инициировал создание единого банка данных о возвращенных на родину лицах, учитывая актуальность вопросов обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

Представители прокуратуры уже обсудили с членами рабочей группы по возвращению российских женщин и детей из Сирии и Ирака проблемы, связанные с получением гражданства детьми, родившимися на территории иностранного государства и подготовкой соответствующих документов для возвращения их на родину.

На сегодняшний день более 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Процесс возвращения российских детей, а затем и женщин, начался после того, как вначале августа 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

*Запрещенная в России террористическая организация