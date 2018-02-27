В Москве высадят около 4,5 тысячи деревьев

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Около 4,5 тысяч деревьев и 182 тысячи кустарников высадят в Москве этой весной в рамках акции "Миллион деревьев", сообщил РИА Новости глава департамента природопользования столицы Антон Кульбачевский во вторник.
Глава ведомства рассказал, что жители города на портале "Активный гражданин" проголосовали за высадку весной кленов, лип и рябин, а среди кустарников лидерами стали кизильник, спирея и чубушник.
Как рассказали агентству в пресс-службе департамента, уже также собраны заявки по посадке деревьев и на осень 2018 года.