В Москве высадят около 4,5 тысячи деревьев

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Около 4,5 тысяч деревьев и 182 тысячи кустарников высадят в Москве этой весной в рамках акции "Миллион деревьев", сообщил РИА Новости глава департамента природопользования столицы Антон Кульбачевский во вторник.

"Акция "Миллион деревьев" продолжается. В этом году она будет и весенняя, и осенняя. По весенней уже все сформировано — 4,5 тысячи деревьев и 182 тысячи кустарников будет высажено в московских дворах и во дворах учреждений социальной сферы", — сказал он.

Глава ведомства рассказал, что жители города на портале "Активный гражданин" проголосовали за высадку весной кленов, лип и рябин, а среди кустарников лидерами стали кизильник, спирея и чубушник.

Как рассказали агентству в пресс-службе департамента, уже также собраны заявки по посадке деревьев и на осень 2018 года.