Пушкина заподозрила Милонова в неэтичности

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась в комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой проверить высказывания депутата Виталия Милонова об авторах законопроекта, в котором планируется закрепить понятие харассмента. Копия обращения Пушкиной на имя председателя комиссии Отари Аршбы имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее стало известно, что Пушкина планирует прописать понятие "харассмент" (приставания и домогательства на рабочем месте) в законодательстве. Как пояснила РИА Новости депутат, этот вопрос будет прописан в проекте закона о гендерном равенстве в трудовых отношениях, внесенного в Госдуму в 2003 году. Законопроект прошел первое чтение в нижней палате парламента, а в ноябре 2017 года в Госдуме была создана рабочая группа по подготовке инициативы ко второму чтению.

Депутат Милонов во вторник назвал "нелепыми" поправки, связанные с сексуальными домогательствами. По его словам, существующий закон защищает достоинство женщин от любых поползновений, и он считает это достаточным. А новую инициативу Милонов назвал плясками "под сатанинскую дудку новых тенденций".

Как отмечает в обращении Пушкина, в этом комментарии информационному агентству "Национальная служба новостей" Милонов позволил себе "недопустимые и оскорбительные выражения в адрес авторов законопроекта и членов рабочей группы, дорабатывающей его".

"Считаю, что в ходе своего выступления депутатом Государственной думы Милоновым были грубо нарушены правила депутатской этики, в связи с чем прошу комиссию Государственной думы по вопросам депутатской этики рассмотреть высказывания Милонова на ближайшем заседании комиссии на предмет нарушений правил депутатской этики", — говорится в обращении Пушкиной.

Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что депутат фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком. На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Вице-спикер ГД Игорь Лебедев в свою очередь сообщил, что ЛДПР 1 марта на совете Госдумы поставит вопрос о лишении аккредитации в нижней палате парламента всех представителей телеканала "Дождь" после того, как в СМИ прозвучали обвинения в домогательствах к журналисткам парламентского пула со стороны Слуцкого.

В ответ на это и. о. главного редактора телеканала "Дождь" Александра Перепелова выразила надежду, что Лебедев вместо того, чтобы "угрожать журналистам" лишением аккредитации, проведет расследование в отношении Слуцкого.