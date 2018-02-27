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Общество

Пушкина заподозрила Милонова в неэтичности

16:2527.02.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на дополнительном пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 ноября 2017Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на дополнительном пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 ноября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась в комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой проверить высказывания депутата Виталия Милонова об авторах законопроекта, в котором планируется закрепить понятие харассмента. Копия обращения Пушкиной на имя председателя комиссии Отари Аршбы имеется в распоряжении РИА Новости.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме задумались о наказании за харассмент

Ранее стало известно, что Пушкина планирует прописать понятие "харассмент" (приставания и домогательства на рабочем месте) в законодательстве. Как пояснила РИА Новости депутат, этот вопрос будет прописан в проекте закона о гендерном равенстве в трудовых отношениях, внесенного в Госдуму в 2003 году. Законопроект прошел первое чтение в нижней палате парламента, а в ноябре 2017 года в Госдуме была создана рабочая группа по подготовке инициативы ко второму чтению.

Депутат Милонов во вторник назвал "нелепыми" поправки, связанные с сексуальными домогательствами. По его словам, существующий закон защищает достоинство женщин от любых поползновений, и он считает это достаточным. А новую инициативу Милонов назвал плясками "под сатанинскую дудку новых тенденций".

Как отмечает в обращении Пушкина, в этом комментарии информационному агентству "Национальная служба новостей" Милонов позволил себе "недопустимые и оскорбительные выражения в адрес авторов законопроекта и членов рабочей группы, дорабатывающей его".

"Считаю, что в ходе своего выступления депутатом Государственной думы Милоновым были грубо нарушены правила депутатской этики, в связи с чем прошу комиссию Государственной думы по вопросам депутатской этики рассмотреть высказывания Милонова на ближайшем заседании комиссии на предмет нарушений правил депутатской этики", — говорится в обращении Пушкиной.

Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что депутат фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком. На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Слуцкий заявил, что вправе подать иск за обвинения в домогательствах

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Вице-спикер ГД Игорь Лебедев в свою очередь сообщил, что ЛДПР 1 марта на совете Госдумы поставит вопрос о лишении аккредитации в нижней палате парламента всех представителей телеканала "Дождь" после того, как в СМИ прозвучали обвинения в домогательствах к журналисткам парламентского пула со стороны Слуцкого.

В ответ на это и. о. главного редактора телеканала "Дождь" Александра Перепелова выразила надежду, что Лебедев вместо того, чтобы "угрожать журналистам" лишением аккредитации, проведет расследование в отношении Слуцкого.

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