Правительство продлило программу "Доступная среда" до 2025 года

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Правительство утвердило продление программы "Доступная среда" на 5 лет — до 2025 года, соответствующий документ, подписанный председателем правительства Дмитрием Медведевым, опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Слова "на 2011-2020 годы" заменить словами "на 2011-2025 годы", — говорится в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с инвалидами и представителями профильных НКО заявил, что реализация государственной программы "Доступная среда" будет продлена до 2025 года, а также интенсифицирована. Он отметил, что за прошедшие годы в этой сфере произошли позитивные сдвиги, но их пока недостаточно.

Срок действия программы, стартовавшей в 2011 году и призванной, в частности, обеспечить безбарьерную среду для людей с ограничениями по здоровью, заканчивался в 2020 году.