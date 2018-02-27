На доме, где жил Немцов, снова установят памятную доску

Мемориальная доска на доме на улице Малая Ордынка в память о политике Борисе Немцове. Архивное фото

Мемориальная доска на доме на улице Малая Ордынка в память о политике Борисе Немцове. Архивное фото

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Памятная доска политику Борису Немцову на доме, где он проживал и на которую дали разрешение московские власти, останется прежней и будет установлена на старое место, заявил РИА Новости политик Владимир Рыжков.

Мэр Москвы Сергей Собянин на прошлой неделе сообщил, что столичная комиссия по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры поддержала установку памятной доски Немцову.

"Скульптор Евгений Асс и художник Евгений Добровинский. Она очень красивая, из бронзы. Авторская работа. Думаю, ее оставят, а смысл какой другую делать? Скинулись люди – да. Не знаю, только ли жильцы, но думаю, там активисты тоже скинулись и сделали. Надеюсь, в ближайшее время установят, решение же принято. Место осталось, то есть ее просто вернуть и обратно на этот раствор посадить", — рассказал Рыжков.

Осенью прошлого года памятную доску Немцову несколько раз срывали участники общественного движения SERB.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.