МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Власти Москвы просят горожан отказаться от незаконных фотосессий с экзотическими животными и тем самым не создавать спрос на такие услуги, заявил глава департамента природопользования Антон Кульбачевский журналистам во вторник.

"Уже практически точки фотографирования, которые раньше были в торговых центрах, удалось пресечь. Теперь активность незаконных дельцов — фотосессии — перешли в интернет. Есть спрос у этой услуги. Животных привозят в жилище и делают фотосессию. Я всех призываю и прошу, давайте просто не будем создавать спрос", — сказал он.

Глава ведомства напомнил, что в городе есть зоопарки и другие различные объекты, где можно увидеть представителей флоры и фауны и сделать фотографии.

"Ни в коем случае не надо поощрять такой нелегальный бизнес", — заключил он.

В понедельник стало известно, что на северо-западе Москвы изъяли львенка, которого использовали для фотосессий без надлежащих документов на животное. Двухмесячная львица была отправлена в центр передержки в Дмитровский район для наблюдения ветеринарами.