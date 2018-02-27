МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Власти Москвы просят горожан отказаться от незаконных фотосессий с экзотическими животными и тем самым не создавать спрос на такие услуги, заявил глава департамента природопользования Антон Кульбачевский журналистам во вторник.
Глава ведомства напомнил, что в городе есть зоопарки и другие различные объекты, где можно увидеть представителей флоры и фауны и сделать фотографии.
"Ни в коем случае не надо поощрять такой нелегальный бизнес", — заключил он.
В понедельник стало известно, что на северо-западе Москвы изъяли львенка, которого использовали для фотосессий без надлежащих документов на животное. Двухмесячная львица была отправлена в центр передержки в Дмитровский район для наблюдения ветеринарами.