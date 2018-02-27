Росстат планирует поднять тему обязательного участия в переписи населения

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Росстат планирует поднять тему обязательного участия граждан в переписи населения, сообщил глава ведомства Александр Суринов.

Всероссийская перепись населения РФ пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Также предполагается проведение с 1 по 31 октября 2018 года пробной переписи, которая ориентировочно охватит 550 тысяч человек для отработки программно-методологических и организационных вопросов всероссийской переписи.

"Мы поднимать ее (тему обязательности переписи населения — ред.) будем. Обязательно. (К 2020 году — ред.) мы хотим. Я считаю, без обязательности нормальной переписи не получится. Тем более, если все получится с реестром населения, то как без обязательности", — сказал Суринов журналистам на брифинге в кулуарах расширенной коллегии Росстата.

По его словам, обсуждается вопрос "о включении в переписной лист фамилии, имени, отчества". "Это тоже мне кажется важным", — заметил глава Росстата.

Он выразил надежду, что Росстат сможет объяснить свою позицию Минэкономразвития и другим ведомствам. "Сейчас у нас рабочая группа есть по пробной переписи, может, мы в пробной переписи сможем сдвинуть с мертвой точки", — сказал Суринов.

Идея обязательного участия населения в переписи возникла в Росстате после переписи 2010 года. Тогда в ней отказались участвовать более одного миллиона человек, еще 2,6 миллиона избегали контакта с переписчиками, 3,5 миллиона человек отказались сообщить о своем образовании, 4 миллиона — утаили источники средств к существованию, 4,6 миллиона — скрыли род своей экономической деятельности.

Прошлым летом сообщалось, что Минюст работает над созданием единого реестра населения, который объединит сведения обо всех гражданах РФ. Планируется, что реестр заработает в 2020 году.