Власти рассказали о состоянии рыси, найденной в московском парке

Рысь, которую обнаружили в парке Зеленограда привязанной к дереву. 26 февраля 2018

Рысь, которую обнаружили в парке Зеленограда привязанной к дереву. 26 февраля 2018

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Рысь, которую нашли в парке Зеленограда привязанной к дереву, чувствует себя нормально и лакомится мясом, рассказал журналистам глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский во вторник.

Ранее в пресс-службе ведомства рассказали, что животное обнаружила местная жительница и обратилась на общегородскую "горячую линию". На место выехали специалисты департамента, дикую кошку отправили в центр передержки под Яхромой.

Как рассказал Кульбачевский, животное было найдено с ошейником, рысь совершенно не боится людей. Однако хозяин пока не нашелся.

"Самец уже сейчас в нормальном состоянии, принимает пищу и находится в карантине… Питается мясом. Аппетит хороший", — сказал Кульбачевский.