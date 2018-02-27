Мордовия вошла в топ-10 регионов по доле пользователей электронных услуг

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мордовия вошла в топ-10 регионов России по доле жителей, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, сообщает пресс-служба главы региона.

"Мордовия вошла в топ-10 регионов России по достижению показателя "Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме". По данным Росстата, в республике он составил почти 72% при плановом значении в 60%. Это десятый результат в стране и третий в Приволжском федеральном округе. Для сравнения, в 2015 году доля граждан, получавших услуги в электронной форме, составляла 40,9%, в 2016 году — 60,7%", — говорится в сообщении.

Всего за 2017 год в Мордовии зафиксировано около пяти миллионов обращений за региональными государственными и муниципальными услугами в электронном виде. Самая востребованная из них — "Запись на прием к врачу" — набрала четыре миллиона обращений. Популярны также услуги органов ЗАГС, запись в детский сад, информационные услуги о результатах ЕГЭ, успеваемости учащихся и другие.

"Цифры свидетельствует о растущей потребности наших жителей в электронных услугах. Использование новых технологий заметно сокращает число и сроки бюрократических процедур. Важно, что при этом значительно снижаются коррупционные риски. Все это способствует формированию информационного общества, реальному развитию "цифровой экономики". Сегодня это одно из важнейших условий для повышения качества жизни", — привели в пресс-службе слова главы республики Владимира Волкова.

Как отмечается в сообщении, в 2018 году на дальнейшее развитие электронного правительства в Мордовии выделено более 8,21 миллиона рублей. Деньги будут направлены на поддержку проектов в сфере информационных технологий, доработку ведомственных информационных систем, реализацию проекта "Мультирегиональность" и дальнейшую популяризацию услуг в электронной форме.

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