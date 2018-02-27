В МГУ определили, кто подходит для работы авиадиспетчером

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сотрудники психологического факультета МГУ экспериментально определили, какой стиль мышления наиболее подходит для профессий, связанных с обработкой большого количества информации — авиадиспетчеров и операторов радарных станций, результаты исследования опубликованы в сборнике The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences.

Учёные исследовали, как люди с различным складом ума действуют в условиях неопределённости. С такими условиями сталкиваются, например, авиадиспетчеры и операторы радарных станций, когда нужно быстро принять решение, основываясь на неполной или неточной информации.

"Наибольшую эффективность в решении задач продемонстрировали люди с комбинацией двух характеристик: во-первых, широкий фокус мышления (то есть распределение внимания сразу на множество аспектов ситуации), во-вторых, склонность к преувеличению и обобщению полученной информации", — отмечается в сообщении пресс-службы МГУ.

В эксперименте приняло участие 90 человек. На первом этапе у участников выявили когнитивно-стилевые особенности. Для этого учёные провели 5 тестов, определяющие основные параметры восприятия и запоминания информации. На втором этапе участникам эксперимента в течение очень короткого времени (от 60 до 120 мс) демонстрировали наборы букв, среди которых нужно было найти заданную последовательность.

"Полученные результаты открывают новые перспективы профессионального отбора лиц, выполняющих задачи на пределе своих сенсорных способностей в особых условиях (утомление, повышенная бдительность и другие). Результаты настоящего исследования могут быть использованы при решении проблем эргономики и когнитивного дизайна, касающихся решения человеком задач обнаружения, различения или опознания сигналов в условиях высокой неопределённости", — отмечается в сообщении.