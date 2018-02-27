В МГУ определили, кто подходит для работы авиадиспетчером

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сотрудники психологического факультета МГУ экспериментально определили, какой стиль мышления наиболее подходит для профессий, связанных с обработкой большого количества информации — авиадиспетчеров и операторов радарных станций, результаты исследования опубликованы в сборнике The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences.
"Наибольшую эффективность в решении задач продемонстрировали люди с комбинацией двух характеристик: во-первых, широкий фокус мышления (то есть распределение внимания сразу на множество аспектов ситуации), во-вторых, склонность к преувеличению и обобщению полученной информации", — отмечается в сообщении пресс-службы МГУ.
В эксперименте приняло участие 90 человек. На первом этапе у участников выявили когнитивно-стилевые особенности. Для этого учёные провели 5 тестов, определяющие основные параметры восприятия и запоминания информации. На втором этапе участникам эксперимента в течение очень короткого времени (от 60 до 120 мс) демонстрировали наборы букв, среди которых нужно было найти заданную последовательность.