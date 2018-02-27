27 февраля прошел первый московский полуфинал кубка "Управляй!"

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. 27 февраля 2018 года в Москве, на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, состоялся первый очный полуфинал кубка по менеджменту для студентов "Управляй!".

В очном полуфинале принимают участие студенты из вузов Москвы и Московской области, показавшие наилучшие результаты в отборочном этапе. Московский полуфинал закрывает цепочку полуфиналов, прошедших по всей стране, от Владивостока до Санкт-Петербурга. В московском полуфинале приняли участие студенты из ведущих вузов Москвы.

Кубок "Управляй" — часть открытой платформы "Россия — страна возможностей", реализация которой началась с указания президента Владимира Путина наладить работу социальных лифтов.