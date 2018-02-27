Рогозин отметил повышенный интерес Запада к российскому образованию

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Среди молодых западных специалистов становится модным приезжать в Россию постигать фундаментальную науку, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе научно-практической конференции в МГУ.

Он отметил, что "наша система образования лучшая, и во многом нужно будет вернуться к фундаментальным и консервативным ценностям, которые всегда были в нашей системе образования, потому что таких математиков и физиков никто больше не готовит".

"Я слышу от моих коллег, с которыми удается общаться периодически, несмотря на санкционные все наши разграничения, они говорят все о том, что модой становится и потребностью высокой становится для молодых специалистов на Западе, причем ведущих вузов, поехать в Россию по определенным предметам, которые на самом деле составляют основу фундаментальной науки", — сказал Рогозин.