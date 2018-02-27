МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Проблема домогательств на рабочем месте в российском обществе слишком преувеличена, межполовые взаимоотношения в трудовом коллективе и обществе касаются морали и этики, нет необходимости регулировать этот процесс нормами права, считает член Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора, возглавляющая в СПЧ комиссию по социальным правам.

Как сообщает РБК, зампредседателя думского комитета по делам семьи Оксана Пушкина планирует прописать понятие "харассмент" (приставания и домогательства на рабочем месте) в законодательстве. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") со своей стороны высказал мнение, что за харассмент нужно ввести административные штрафы, но не уголовную ответственность.

"Мне кажется, эта проблема слишком преувеличена для нашего общества, у нас есть все-таки более серьезные, глобальные проблемы, в том числе защита семьи, профилактика насилия в семье. На мой взгляд, это более актуальная проблематика, мы видим постоянно сообщения в СМИ по этому поводу", — сказала Киркора РИА Новости.

Она уточнила, что вопрос межполовых взаимоотношений людей в трудовом коллективе либо в обществе регулируется, скорее, нормами морали и этики.

"Если мы говорим о недопустимом давлении, мы же говорим не только о приставаниях мужчин в отношении женщин, но и об обратной ситуации, когда руководитель-женщина может обращать активное внимание на сотрудника-мужчину. Я не вижу необходимости регулирования этого процесса нормами права", — подчеркнула глава комиссии СПЧ.

Здесь речь идет все-таки о морально-этических нормах, пояснила она. Достаточно часто в служебных коллективах возникают личные отношения, но говорить о том, что имеет место именно преследование и из-за этого человек теряет работу, сложно, отметила правозащитница, уточнив, что в ее практике таких случаев нет. Киркора добавила, что за годы работы не встречала в своей практике ни одного обращения по проблеме домогательств на рабочем месте.

"В моей практике работы с обращениями женщин, а я больше 15 лет работаю по защите прав женщин и детей, таких обращений не было ни одного. Я не могу говорить о массовости либо о серьезности проблемы для нашего общества, потому что в моей практике этой проблемы не возникало", — отметила она.