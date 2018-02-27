В "Цирке Запашного" рассказали о состоянии упавшего в Элисте артиста

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Состояние артиста "Цирка Мстислава Запашного" Антона Мартынова, сорвавшегося с высоты во время выступления в Элисте, улучшилось, сообщает пресс-служба цирка.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют соблюдение требований охраны труда после падения воздушного гимнаста Антона Мартынова во время выступления в Элисте с высоты 5-6 метров. В результате происшествия Мартынов получил серьезную травму головы и различные переломы.

"Состояние Антона на сегодняшний день изменилось в лучшую сторону. Он по-прежнему находится под постоянным наблюдением врачей. Родные и близкие люди находятся рядом с ним", — говорится в сообщении в группе "Цирка Мстислава Запашного" в соцсети "ВКонтакте".