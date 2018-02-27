Российские регионы полностью обеспечат детей местами в яслях к 2021 году

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские регионы будут полностью обеспечены местами в яслях для детей в возрасте до трех лет к 2021 году, в настоящее время в ряде регионов доступность не превышает показателя в 50%, сообщила замминистра образования и науки Валентина Переверзева на заседании комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации.

Ранее правительство РФ одобрило распределение 49 миллиардов рублей из федерального бюджета на создание дополнительных мест в яслях в регионах России, следует из информации, опубликованной на сайте кабинета министров.

"В результате оказания правительством Российской Федерации поддержки это позволит субъектам достигнуть к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет", — сказала Переверзева.

По ее словам, на 1 января 2018 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет составляет 79,81%. При этом в ряде регионов этот показатель не достигает даже 50%. Среди них республика Бурятия – 47%, Дагестан – 35%, Ингушетия – 34%, Крым – 29%, Татарстан – 43%, Новосибирская область – 46%.

Ранее в январе вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что очередь в ясли в России составляет более 272 тысяч человек.

Президент РФ Владимир Путин в прошлом году неоднократно заявлял о необходимости скорейшего решения проблемы с очередями в ясли. На ежегодной пресс-конференции в декабре он рассказал о программе по созданию более 326 тысяч ясельных мест, благодаря чему уже в 2018–2019 годах должна быть обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.