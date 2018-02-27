Переправа в Крым остается закрытой более десяти часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Керченская паромная переправа из-за неблагоприятных погодных условий остается закрытой более десяти часов, по обоим берегам в портах скопилось около 500 транспортных средств, сообщила пресс-секретарь компании-оператора переправы "Морская дирекция" Анна Дятловская.

"Переправа закрылась в понедельник в 22.47, то есть 10 часов не работает по погодным условиям. Ветер 20-25 метров в секунду. По состоянию на 8.00 утра в порту "Кавказ" и накопителе в Славянске-на-Кубани находится 78 легковых, 11 автобусов, 150 грузовых и малотоннажных транспортных средств. Со стороны Крыма — 45 легковых автомобилей, 9 автобусов и 150 грузовых и малотоннажных транспортных средств", — сказала Дятловская.

По ее словам, улучшение погодных условий ожидается во второй половине дня.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив.

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