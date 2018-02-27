В Роспотребнадзоре рассказали, как выполняется антитабачный закон

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Более 12 тысяч физических и юридических лиц привлечены к ответственности за нарушение антитабачного закона в 2017 году, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Должностными лицами Роспотребнадзора за 2017 год в результате контрольно-надзорных мероприятий за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака к административной ответственности… привлечено 12,6 тысячи лиц", — говорится на сайте.

Уточняется, что среди оштрафованных около четырех тысяч граждан, 3,3 тысячи работников организаций-продавцов табачной продукции, 1,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и 2,2 тысячи юридических лиц. Также около 1,9 тысячи правонарушителей были предупреждены. Общая сумма назначенных административных штрафов составила около 124 миллионов рублей.

Всего с 2013 года, когда началось действие норм антитабачного законодательства, Роспотребнадзор привлек к ответственности свыше 64 тысяч правонарушителей, включая около восьми тысяч юридических лиц, добавили в ведомстве.