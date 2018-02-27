Правительство усовершенствовало реализацию целевых программ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Правительство РФ усовершенствовало механизмы разработки и реализации ведомственных целевых программ, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина во вторник.

"Установлена возможность включения в ведомственные целевые программы мероприятий межведомственного характера, упрощена процедура утверждения таких программ", — говорится в документе.

Данное постановление вносит изменения в ряд нормативных правовых актов правительства РФ, согласно которым установлена возможность включения в ведомственные целевые программы мероприятий межведомственного характера, а также упрощена процедура утверждения таких программ.

"Соответственно уточняются состав и полномочия соисполнителей и участников пилотных государственных программ, которые переведены на проектное управление", — отмечается в пояснительной записке к документу.