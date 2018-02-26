Минздрав и РПЦ откроют медпункты для бездомных в трех пилотных регионах

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Минздрав России совместно с представителями Русской Православной Церкви (РПЦ) откроет медпункты для бездомных в трех пилотных регионах: Хабаровском крае, Иркутской области и Чувашии, сообщается в понедельник на сайте министерства.

"Хабаровский край, Иркутская область и Чувашия — пилотные регионы, в которых при участии церкви планируется организовать новые медпункты для бездомных. Медицинскую помощь в пунктах будут обеспечивать региональные ведомства, представители социальных отделов епархий возьмут на себя социальную поддержку бездомных: содействие в восстановлении документов, связь с родственниками, устройство в социальные учреждения, помощь в трудоустройстве. Планируется, что медпункты будут созданы в 2018 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что медучреждения готовы оказывать бездомным экстренную помощь, однако с амбулаторной помощью все гораздо сложнее. Так, постоянно действующие лицензированные медпункты для бездомных есть только в Москве и Санкт-Петербурге.

"В рамках пилотного проекта в Иркутской области планируется создать сразу несколько медицинских пунктов для бездомных. В Чебоксарах рассматривают возможность открыть медпункт для бездомных на базе больницы скорой медицинской помощи. В Хабаровске обсуждается открытие медпункта при церковной организации "Милосердие", которая создала в Хабаровске стационарный "Центр социальной реабилитации бездомных "Надежда", передвижной мобильный пункт, ночлежку, проект профилактики бездомности "Путь домой", — отмечается в сообщении.