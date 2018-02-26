Ханстман поделился впечатлениями от посещения Казани

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман на странице американского посольства в Twitter поделился впечатлениями от визита в Казань.

"Сегодня я потрясающе провел первый день моего первого визита в Казань, где я рад видеть, что давние традиции прямых контактов между народами США и России по-прежнему сильны. Я рад лично убедиться, как активные граждане и бизнес-проекты вносят свой вклад в укрепление связей между нашими народами", — заявил посол в аудиофайле, размещенном в Twitter.

Посол признался, что узнал многое об истории Казани и эта история "подтверждает важную истину: когда мы работаем вместе в духе терпимости и приверженности общим целям, наша непохожесть может быть источником силы и служить основой процветающего и стабильного общества".

Также на странице посольства размещена фотография, где посол с коллегами и гидом гуляет около мечети Кул-Шариф в казанском Кремле.

Посольство США целый день вело практически пошаговую трансляцию визита Хантсмана в столицу Татарстана. Например, двумя часами ранее посол написал, что "рад встретиться с заместителем премьер-министра и министром промышленности и торговли РТ Альбертом Каримовым".

"Обсудили развитие деловых контактов между США и Татарстаном. Отличный пример того, как лучшие отношения между США и Россией начинаются с диалога", — написал дипломат.