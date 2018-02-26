В России начнут развивать проект по персональному мониторингу здоровья

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Проект по персональному мониторингу здоровья граждан, страдающих тем или иным заболеванием, начнут активно внедрять в регионах России с 2019 года, сообщила журналистам в Нижнем Новгороде министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Она сказала, что сейчас Минздрав реализует пилотный проект в Тюменской и Ленинградской областях, когда пациентов "оснащают электронными гаджетами, которые мониторят состояние здоровья", например артериальное давление или уровень сахара в крови, и эти данные передаются медикам.

"В каждом из этих двух регионов проект реализуется по-разному, чтобы мы могли выбрать оптимальное решение. И это направление более активно начнет развиваться в России с 2019 года. Мы надеемся, что все пациенты с группой риска будут вооружены необходимыми устройствами, чтобы мониторинг шел постоянно", — сказала Скворцова.

Она добавила, что постоянный мониторинг здоровья позволит повысить "приверженность к постоянной терапии или вторичной профилактике", а также оперативно реагировать на экстренные ситуации, которые станет возможно решать в режиме реального времени.

Кроме того, Скворцова сообщила журналистам, что Минздрав планирует в 2018 году завершить оптимизацию вертикально интегрированной телемедицинской системы, которая создается в России с 2015 года, когда региональные медицинские центры начали подключать при помощи телекоммуникационных технологий к национальным исследовательским центрам.

"В 2018 году мы завершаем подготовку и оптимизацию этой системы, это позволит любому больному, где бы он ни проживал, на Дальнем Востоке или Калининграде, если ему нужна консультативная консилиумная помощь самых ведущих специалистов страны, она может осуществляться в круглосуточном режиме", — подытожила министр.