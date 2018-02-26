Федеральный институт развития образования присоединится к РАНХиГС

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Федеральный институт развития образования присоединится к Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на сайте кабмина в понедельник.

"Реорганизовать федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" (далее — академия) и федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт развития образования" (далее — институт) в форме присоединения к академии института, сохранив наименование и основные цели деятельности академии", — говорится в документе.

РАНХиГС была создана указом президента от 20 сентября 2010 года для совершенствования учебной, научной и организационно-методической базы, используемой при подготовке управленческих кадров высшей квалификации для секторов экономики.

Институт развития образования был создан постановлением правительства от 31 мая 2005 года. Основные направления деятельности института – проектно-исследовательская, образовательная и экспертная деятельность, обеспечивающая разработку, системную интеграцию и научно-методологическую поддержку стратегических направлений инновационной образовательной политики.