В цирке Запашного рассказали о состоянии упавшего в Элисте гимнаста

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев – РИА Новости. Гематомы травмировавшего голову после падения артиста "Цирка Мстислава Запашного" постепенно уменьшаются, сообщил РИА Новости заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют соблюдение требований охраны труда после падения воздушного гимнаста Антона Мартынова во время выступления в Элисте с высоты 5-6 метров. В результате происшествия Мартынов получил серьезную травму головы и различные переломы. По словам Гаджиева, гимнаст продолжает находиться в искусственной коме.

"Небольшие улучшения у него есть…Ему сделали КТ (компьютерная томография головного мозга – ред.), мне главный нейрохирург сразу сказал, что гематомы уменьшаются, это уже хорошо", — пояснил Гаджиев.

Гаджиев ранее сообщил, что причиной падения Мартынова стал незакрепленный карабин. При этом замдиректора по организации гастролей отметил, что артисты самостоятельно готовят и закрепляют свое снаряжение перед выступлением. По его словам, врачи решили не оперировать артиста и не транспортировать его куда-либо, чтобы избежать дополнительного стресса для организма.