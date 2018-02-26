В цирке Запашного рассказали о состоянии упавшего в Элисте гимнаста

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев – РИА Новости. Гематомы травмировавшего голову после падения артиста "Цирка Мстислава Запашного" постепенно уменьшаются, сообщил РИА Новости заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев.
"Небольшие улучшения у него есть…Ему сделали КТ (компьютерная томография головного мозга – ред.), мне главный нейрохирург сразу сказал, что гематомы уменьшаются, это уже хорошо", — пояснил Гаджиев.
Гаджиев ранее сообщил, что причиной падения Мартынова стал незакрепленный карабин. При этом замдиректора по организации гастролей отметил, что артисты самостоятельно готовят и закрепляют свое снаряжение перед выступлением. По его словам, врачи решили не оперировать артиста и не транспортировать его куда-либо, чтобы избежать дополнительного стресса для организма.