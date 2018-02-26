Путин выразил соболезнования родным академика Тихвинского

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким известного российского ученого-китаеведа, историка и члена РАН Сергея Тихвинского, скончавшегося на 100-м году жизни. Телеграмма размещена на сайте Кремля в понедельник.

"Ушёл из жизни Сергей Леонидович Тихвинский – выдающийся учёный, дипломат, авторитетный общественный деятель. Академик Тихвинский многое сделал для становления и укрепления дружественных связей между Россией и Китаем, внёс неоценимый вклад в развитие востоковедения и исторической науки в целом, достойно проявил себя на педагогическом поприще", — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что память о нем навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей, коллег, учеников – "всех, кто знал этого яркого, неординарного человека".

Тихвинский длительное время находился на дипломатической службе в Китае, Японии, Великобритании, а также работал в Генеральной Ассамблее ООН. В 1949 году участвовал во встрече представителя ЦК ВКП(б) Ивана Ковалева с Мао Цзэдуном, Чжоу Эньлаем, Лю Шаоци, Чжу Дэ. Кроме того, он был посредником при заключении 2 октября 1949 года соглашения между правительствами СССР и Китая о признании КНР и установления дипломатических отношений между странами.

Также Тихвинский с 1959 по 1963 год занимал должность заведующего кафедрой истории стран Востока в МГИМО, в 1968-1974 годах был членом Исполнительного совета ЮНЕСКО от СССР, а в 1980-1986 годах занимал пост ректора Дипломатической академии.

С 1994 года он был почетным председателем Национального комитета российских историков, а с 2003 года — Общества российско-китайской дружбы, в последние годы жизни занимал должность главного научного сотрудника Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН и главного редактора академического издания "История Китая с древнейших времен до начала XXI века".