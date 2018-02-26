Москалькова предложила опробовать идею об упрощении судебных процедур

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает проверить идею об изменении Гражданского процессуального кодекса РФ, Арбитражно-процессуального кодекса РФ и Кодекса административно судопроизводства РФ на ограниченной территории.

Верховный суд ранее внес на рассмотрение Госдумы законопроект об оптимизации судопроизводства и упрощении судебных процедур. Он предлагает внести поправки в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства РФ.

"Мне кажется, обязательно должен быть эксперимент на какой-то территории, и он позволил бы отточить эти нормы", — заявила Москалькова на специальном заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека в понедельник.

Уполномоченный обратила внимание на проект создания в РФ девяти кассационных судов. По мнению омбудсмена, девяти кассационных и пяти апелляционных судов для большой территории России недостаточно. Она уточнила, что законопроект предполагает коммуникацию по видеосвязи. По словам Москальковой, выбор в пользу видеосвязи должен быть правом человека, но при желании он должен иметь возможность лично присутствовать на рассмотрении дела.

Омбудсмен добавила, что апробация законопроектов на отдельной территории, которая позволяет скорректировать их недочеты, предусмотрена в российском законе.