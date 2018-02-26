МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила против упрощенного присуждения статуса адвоката всем лицам, имеющим высшее юридическое образование и пятилетний опыт оказания юридической помощи.

"Я против того, чтобы упрощать экзамены для того, чтобы получить статус адвоката. Наоборот — надо повысить требования к адвокату", — заявила Москалькова на специальном заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека в понедельник.

Она также отметила, что далеко не все люди могут позволить себе услуги адвоката, в то время как бесплатная юридическая помощь в России не развита.

ВС РФ ранее внес на рассмотрение Госдумы законопроект об оптимизации судопроизводства и упрощении судебных процедур. Он предлагает внести поправки в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства РФ.

Заместитель министра юстиции РФ Денис Новак пояснил, что упрощение присуждения адвокатского статуса позволит урегулировать сферу оказания платных юридических услуг и повысить уровень гарантий для российских граждан.