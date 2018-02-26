В Госдуме раскритиковали выполнение регионами программы по спасению Волги

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Не все регионы подошли ответственно к составлению своих паспортов в рамках программы по спасению Волги, рассказал РИА Новости член экспертного совета комитета Госдумы по экологии Леонид Огуль ("Единая Россия").

В понедельник в Казани прошел круглый стол по реализации мероприятий, направленных на сохранение и предотвращение загрязнения Волги. В нем участвовали представители нескольких федеральных министерств и ряда профильных ведомств — Росводресурсов, Росрыболовства, Роспотребнадзора и других.

Программа по спасению Волги была инициирована президентом Владимиром Путиным, ее реализация рассчитана на несколько лет и обойдется федеральному бюджету в несколько миллиардов рублей. В этом году федеральные средства в рамках программы получат два региона — Астраханская и Волгоградская области. Им будет выделено 480 миллионов рублей на проведение мероприятий, связанных с очисткой поймы. Всего включены в программу 17 регионов.

"Как стало ясно на заседании круглого стола из доклада представителя Роспотребнадзора, не все регионы подошли к составлению своих паспортов программы ответственно, многие важные мероприятия не были учтены. А это может отразиться на общем результате всех мероприятий по очистке Волги", — сказал парламентарий.

Он также добавил, что важное значение для реализации программы по спасению Волги имеет прекращение практики регулирования сбросов воды из водохранилищ Волжско-Камского каскада без учета последствий таких действий для экономики и экологии Средней и Нижней Волги.

"Один из наиболее ярких примеров такого отношения — попытка изменить график паводка в Волгоградской и Астраханской областях для того, чтобы не допустить появление мошки в период проведения игр чемпионата мира по футболу этого года", — отметил Леонид Огуль.

Депутат подчеркнул, что в Госдуме будут внимательно следить за ходом реализации программы. "В марте мы этот вопрос обсудим в Госдуме на совместном заседании нескольких комитетов — бюджетного, по экологии и т.д. И с привлечением аудиторов Счетной палаты. Мы должны четко понимать, какой эффект даст каждый рубль, вложенный в программу по спасению великой русской реки", — резюмировал он.