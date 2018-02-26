Москалькова выступила за расширение роли общества в суде

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за расширение роли общества в судопроизводстве.

"Я, конечно, большой сторонник расширения общественного присутствия: и народных заседателей, и общественных защитников, общественных обвинителей", — сказала она в понедельник на специальном заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Она отметила, что в России общественное участие в судах сведено к минимуму. При этом, по ее словам, практика вынесения оправдательных приговоров с привлечением суда присяжных существенно отличается.