На некоторых московских магистралях появятся дополнительные полосы движения

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Дополнительные полосы для движения появятся на нескольких магистралях Москвы, сообщил заммэра столицы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов в понедельник.

"На Волоколамском шоссе от Волоколамской эстакады до МКАД, на участке Профсоюзной улицы от Теплого стана до МКАД, на Кутузовском проспекте от Минской улицы до Рублевского шоссе и на Каширском шоссе от Ясеневой улицы до МКАД появятся дополнительные полосы по направлению в область", — рассказал он.

Также, по словам заммэра, по одной полосе в каждую сторону добавится на Лианозовском путепроводе Дмитровского шоссе, на участке Киевского шоссе от микрорайона 1-й Московский до МКАД, на Звенигородском шоссе перед перекрестком с улицей Сергея Макеева станет больше полос в сторону области. А на участке от ТТК до улицы 1905 года добавится один ряд по направлению в центр.

"Все это будет сделано, повторюсь, не за счет дополнительного строительства, а за счет сужения имеющегося количества полос и использования обочины, там, где возможно уменьшение обочины, там создадут дополнительное количество полос", — подчеркнул Ликсутов.

Заммэра добавил, что возможности добавления новых полос были проанализированы и согласованы с органами Госавтоинспекции, все работы будут выполнены в рамках ГОСТ. "Это не должно повлиять на безопасность дорожного движения, (работы — ред.) будут сделаны за этот весенне-летний период", — сказал Ликсутов.