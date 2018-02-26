Евкуров предложил разработать для Ингушетии проект по снижению безработицы

НАЛЬЧИК, 26 фев – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предложил правительству России разработать для республики пилотный проект по снижению безработицы и затем использовать этот опыт в других регионах округа, сообщила пресс-служба руководителя республики.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел в Грозном заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО по теме занятости и рынка труда.

"Мы видим ряд проблем, которые мешают силами республики ликвидировать существующую безработицу. Предлагаю на федеральном уровне разработать для нашего региона отдельный пилотный проект по снижению безработицы, ведь в республике данная проблема стоит наиболее остро, а территория маленькая", — приводит пресс-служба слова Евкурова на заседании комиссии.

По его словам, этот опыт впоследствии могли бы взять на вооружение главы других регионов СКФО для снижения безработицы.

По данным Евкурова, уровень общей безработицы в Ингушетии по состоянию на 1 января составил 26,9%, тогда как в 2010 году он был равен 49,8%. Уровень регистрируемой безработицы составил 8,6%, в 2010 году он был равен 20,3%. Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 60 человек на одно вакантное рабочее место (в 2010 году — 182 человека).