Тамбовская система здравоохранения получит дополнительно 124,8 млн рублей

ТАМБОВ, 26 фев — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал с министерством здравоохранения РФ два соглашения, благодаря которым система здравоохранения региона получит дополнительно из федерального и областного бюджетов 124,8 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

В соглашениях речь идет о предоставлении субсидий на реализацию госпрограммы "Развитие здравоохранения" и софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам высокотехнологичной медицинской помощи. Размер субсидии из федерального бюджета составит 62,9 миллиона рублей, еще 61,9 миллиона рублей будет выделено из бюджета области на условиях софинансирования.

"В настоящее время бюджет здравоохранения Тамбовской области достигает 14,2 миллиарда рублей, что составляет более трети от консолидированного бюджета области. Привлечение дополнительных средств поможет увеличить объемы оказания высокотехнологичной помощи, сделать ее доступнее для жителей области, а также позволит проводить более эффективную диагностику и лечение социально значимых и редких заболеваний", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, большая часть дополнительных средств будет направлена на оказание 141 пациенту высокотехнологичной медицинской помощи, которая не включена в базовую программу ОМС. Кроме того, за счет дополнительных средств будут произведены единовременные компенсационные выплаты участникам программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", закуплены диагностические средства для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и больных туберкулезом, а также лекарственные препараты для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом.

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