В Москве из-за морозов увеличили число автобусов

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ГУП "Мосгортранс" на 10 процентов увеличил число автобусов из-за морозов в Москве, заявил заммэра столицы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов в понедельник.

"Сегодня достаточно аномальная погода по сравнению с прошлым годом, поэтому мы постарались сделать все, чтобы вы на остановках ждали как можно меньше, наш "Мосгортранс" выпустил где-то на 10% больше автобусов, хотя количество поездок в морозные дни сокращается, мы это видим по динамике пассажиропотока", — сказал он в эфире телеканала "Москва 24"

Ликсутов рассказал, что в отличие от наземного транспорта, где число пассажиров сокращается в морозы, в метро пассажиропоток не меняется или незначительно увеличивается.