В московском метро начали продавать билеты в честь запуска нового "кольца"

Кассы в вестибюле одной из станций метро в Москве. Архивное фото

Кассы в вестибюле одной из станций метро в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Тематические билеты, посвященные открытию первого участка Большой кольцевой линии (БКЛ), поступили в продажу в московском метро, сообщается на официальном портале мэра столицы.

В понедельник был запущен первый участок новой кольцевой линии столичного метрополитена, состоящий из пяти станций: "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр".

"В кассах метро появились билеты "Единый" (на две поездки), посвященные запуску первого участка Большой кольцевой линии. Мы разработали четыре варианта дизайна проездного, каждый посвящен одной из новых станций — "Шелепихе", "Хорошевской", "ЦСКА" и "Петровскому парку", — цитирует портал первого замначальника метро Романа Латыпова.

Общий тираж транспортных карт составил 200 тысяч штук, при этом каждый вид тематического билета выпустили тиражом 50 тысяч экземпляров. На картах изображены новые станции или участок БКЛ.