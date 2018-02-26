В ряде школ и детсадов Петербурга приостановили занятия из-за гриппа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Учебный процесс в 35 классах 18 школ Санкт-Петербурга приостановлен на неделю из-за распространения гриппа и ОРВИ, сообщает в понедельник городское управление Роспотребнадзора.

"В 35 классах 18 школ и в 11 группах десяти детских дошкольных учреждений в связи с отсутствием более 20% детей приостановлен на семь дней образовательный процесс", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Петербурге находится сейчас на неэпидемическом уровне. Регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа.

"По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок доля вирусов гриппа составила – 46,5%, других респираторных вирусов – 53,5%, в том числе: вирусы парагриппа – 5,2%, аденовирусы – 8,6%, РС вирусы – 20,7%, другие – 19% от числа положительных находок", — говорится в сообщении.