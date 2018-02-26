Бригада "МОЭК" устранила неполадки на центральном тепловом пункте в Москве

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Незначительное вытекание горячей воды произошло в центральном тепловом пункте в московском районе Ховрино, отопление и горячее водоснабжение жителей нарушено не было, сообщили журналистам в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

"По адресу Клинская 18 было незначительное вытекание теплоносителя из центрального теплового пункта, оперативно прибывшая бригада "МОЭК" устранила вытекание, нарушения отопления и горячего водоснабжения потребителей нет", — говорится в сообщении.