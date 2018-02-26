Собянин обсудил с учителями разработку стратегии развития образования

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник в ходе круглого стола обсудил с педагогическим сообществом основные подходы к разработке стратегии развития московского образования до 2025 года.

"От работы нашей образовательной системы во многом зависит будущее наших выпускников, которые, заканчивая школу, идут в большую жизнь. Неслучайно директора школ на одной из встреч попросили вместе разработать стратегию видения будущего московского образования: как оно будет развиваться, какие приоритеты необходимо выстроить, поставить задачи", — сказал Собянин.

По его словам, проект стратегии должен быть обсужден со всем учительским сообществом Москвы. "Наши детишки, которые сегодня ходят в детские сады, получая азы образования, будут выпускниками в 2030-е годы. То есть мы уже сегодня закладываем будущее и наших ребятишек, и будущее города, и будущее страны. Поэтому этот разговор о будущем не преждевременный – это разговор о сегодняшнем дне. Я надеюсь, что московские учителя, ведущие вузы нашего города, эксперты активно включатся в дальнейшее обсуждение стратегии будущего московского образования", — подчеркнул мэр Москвы.

Он напомнил, что за последние годы значительно выросло качество и доступность московского образования. "Наши школы стали давать качественное образование, и не только элитные, но и большинство московских школ. Качество выпускников по всем показателям сейчас в два раза лучше, чем было на старте. Это подтверждено и международными исследованиями, результатами ЕГЭ, олимпиад и так далее", — отметил Собянин.