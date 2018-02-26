СПЧ провел заседание о соблюдении прав трудовых мигрантов из Узбекистана

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президентский совет по правам человека провел межведомственное совещание о соблюдении прав трудовых мигрантов из Узбекистана, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Сегодня в совете… состоялось межведомственное совещание, посвященное соблюдению прав трудовых мигрантов из Узбекистана… В ходе совещания обсуждались вопросы взаимодействия между профильными органами России и Узбекистана, предусмотренные соглашением двух стран об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Уровень исполнения договоренностей подразумевает решение таких вопросов как цивилизованное трудоустройство, обеспечение и гарантии защиты прав и интересов, а также социально-бытовых условий граждан Узбекистана в России, а также защита прав граждан республики, приезжающих в Россию по собственной инициативе.

Добавляется, что в заседании приняли участие председатель совета Михаил Федотов, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России Саргылана Брызгалова, начальник Управления по организации работы с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами Главного управления по вопросам миграции МВД России Анна Вишнякова, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова и директор московского АНО "Центр содействия трудовым мигрантам" Михаил Кирсанов.