Фридайвер проплыл подо льдом Байкала рекордные 100 метров

ИРКУТСК, 26 фев – РИА Новости. Фридайвер Дмитрий Соколов проплыл подо льдом Байкала 100 метров, задержав дыхание на 1 минуту 37 секунд, сообщила РИА Новости руководитель проекта "Книга рекордов Иркутской области" Галина Ажеева.

Подготовительный нырок с задержкой дыхания подо льдом Байкала инструктор Иркутской областной федерации подводной охоты и фридайвинга Соколов провел в январе. Тогда он преодолел расстояние 80 метров за 1 минуту 24 секунды. Для Сибири это самое высокое достижение. Чтобы его зафиксировать, организаторы — Иркутская областная федерация подводной охоты и фридайвинга — пригласили руководителя проекта "Книга рекордов Иркутской области" Ажееву.

"Рекорд – прохождение дистанции 100 метров подо льдом Байкала с задержкой дыхания на 1 минуту 37 секунд зафиксирован в протоколе мной и сторонним наблюдателем. Он будет опубликован в ближайшем выпуске нашего издания", — сообщила она РИА Новости.

Температура воздуха 25 февраля на льду Байкала в районе поселка Листвянка, где организаторы подготовили трассу, составляла минус 12 градусов.

"Сложность прохождения дистанции заключается в том, что температура воды в озере минимальная – 0 градусов. При толщине льда полметра спортсмен движется в темноте. Для правильной ориентации он соединен подо льдом с направляющим тросом", — пояснил РИА Новости президент Федерации подводной охоты и фридайвинга региона Владимир Лебедев.

Во время установки рекорда, по его словам, были предусмотрены все меры безопасности. Соколова страховали под водой дайвер из МЧС и три фридайвера. На протяжении всей дистанции во льду были прорублены пять майн – по одной на старте и финише и три в последней трети маршрута.

После того, как Соколов улучшил свое прошлое достижение и проплыл под водой 100 метров, на поверхности озера его с восторгом встретили многочисленные зрители и болельщики.

По словам Лебедева, первыми словами рекордсмена стало утверждение, что рубеж 100 метров — не предел. "Он сказал, что смог бы проплыть еще метров 10", — уточнил собеседник агентства.