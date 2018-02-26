Нижегородской семье, у которой родилась тройня, вручили автомобиль

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в понедельник посетили роддом городской клинической больницы №40 в Нижнем Новгороде, где поздравили семью Гришиных с рождением тройни, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Скворцова, обращаясь к родителям, пожелала, "чтобы дети росли здоровыми, радовали папу с мамой и всю семью". "Если потребуется, мы будем вам помогать", — сказала министр, слова которой приводятся в сообщении.

Глава региона, в свою очередь, подчеркнул, что "главное — это воспитать детей, окружить их вниманием и заботой".

По информации пресс-службы, у Анастасии и Павла Гришиных родились два мальчика и девочка — Тимофей, Дмитрий и Арина. Многодетной семье вручили шестиместный автомобиль "Соболь" "Группы ГАЗ". Мама новорожденных поблагодарила за "такой шикарный подарок для нашей семьи". "Мы в восторге. Большое спасибо президенту страны за то, что помогает семьям. Большое спасибо правительству области за внимание к нашей семье, родильному дому — за заботу, за то, что помогли выходить детишек и меня, за то, что мы сегодня едем домой большой семьей на большой машине", — сказала Анастасия.

Супруг Павел отметил, что семья подала все необходимые документы на социальные выплаты. "Конечно, я тоже буду помогать жене с маленькими детьми — помощь при кормлении, пеленании, купании — это главное, что сейчас надо супруге. Я очень рад этому событию, у нас уже почти целая команда", — отметил он.

По словам главного врача Ирины Малиновской, в 2017 году в роддоме родилось шесть тройняшек и 118 двойняшек. "Гришины — это первая тройня, которая родилась у нас в этом году. Детишки появились на свет в январе — за это время малютки окрепли, набрали вес, и сегодня мы передали их в заботливые родительские руки", — уточнила она.

По словам главного врача, в роддоме созданы все условия, обеспечивающие выхаживания детей с низкой и экстремально низкой массой тела.

Пресс-служба также сообщает, что перед зданием роддома врио губернатора и министр осмотрели новую спецтехнику для людей с инвалидностью и детей, выпускаемую "Группой ГАЗ".

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