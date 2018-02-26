Медведев предложил готовить на Кавказе специалистов для других регионов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров во время посещения тепличного комплекса ЮгАгроХолдинг в Грозном. 26 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров во время посещения тепличного комплекса ЮгАгроХолдинг в Грозном. 26 февраля 2018

ГРОЗНЫЙ, 26 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил обратиться к советскому опыту и учить в СКФО специалистов для всей страны.

"На Кавказе можно готовить специалистов для конкретных отраслей и предприятий, которые могут быть востребованы в других регионах страны. Такой подход успешно применялся в советский период, и хорошие примеры есть и сегодня, каким образом готовить специалистов для конкретных отраслей", — заявил Медведев на заседании правительственной комиссии по развитию СКФО по теме занятости и рынка труда.

Он отметил, что средние специальные учебные заведения открываются в различных республиках на Северном Кавказе.

"Этот курс должен быть продолжен", — считает премьер.