ФАС признала рекламу детского музея в Москве недопустимой

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ признала недопустимой рекламу интерактивного музея "КидБург" из-за изображения детей и слоганов, которые оказывали давление на родителей, сообщается на сайте службы.

Нарушением закона о рекламе была признана реклама, содержащая изображения детей и утверждение "Мама! Я не могу это пропустить! Настоящие каникулы в КидБурге". Музей расположен в здании Детского мира на Театральном проезде.

Как отмечает служба, законом о рекламе прописан целый ряд ограничений. Например, для защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием в рекламе не допускается побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей приобрести рекламируемый товар или услугу.

"Указанная реклама с изображением счастливых детей, содержащая обращение от их лица к родителю с безальтернативной просьбой приобрести рекламируемую услугу, использует доверие и недостаток опыта у несовершеннолетних, что, безусловно, является недопустимым", — говорится в сообщении.

Ранее, в 2015 году, управление ФАС России признало незаконной рекламу Центрального детского мира "Хорошие родители водят своих детей на Лубянку. А вы хорошие родители?" и "Ты хороший родитель? Любишь ребенка — отведи в ЦДМ на Лубянку!"